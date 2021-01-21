Газизов: поздравлять Кокорина с переходом будем после его медобследования, мы люди суеверные

Бывший генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал предстоящий переход нападающего красно-белых Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
"Как пройдет медобследование, тогда и можно будет развернуто говорить и поздравлять. "Спартак", конечно, может объявлять, но еще один момент остался. Мы все люди суеверные, зачем бежать вперед", - передает слова Газизова "Р-Спорт".

Напомним, что именно во времена работы Газизова в "Спартаке" Кокорин пополнил состав московской команды. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 10 игр в составе красно-белых во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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Теги: Кокорин Газизов Спартак Фиорентина Серия А
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