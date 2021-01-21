Источник: Тедеско перестал верить Кокорину из-за травм перед матчами с "Сочи" и "Зенитом"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско стал подозревать нападающего Александра Кокорина в симуляции травм перед матчами с "Сочи" и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, к концу осенней части чемпионата Тедеско стал подозревать часто получающего травмы нападающего в симуляции. Немецкий специалист начал думать, что ради одобрения перехода игрока "сверху" Кокорин и бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов уверили руководство "Зенит" и "Сочи", что Александр не сыграет против них.

Отмечается, что данная ситуация с Кокориным косвенно повлияла на решение Тедеско не продлевать с московским клубом заканчивающийся в мае контракт.

Источник: Sport24

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Теги: Тедеско Спартак Кокорин Сочи Зенит
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