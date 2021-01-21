Полузащитник "Урала" Ибрахимай: норвежский чемпионат прогрессирует, но объективно не дотягивает до РПЛ

Полузащитник "Урала" Илльдрен Ибрахимай рассказал о силе норвежского чемпионата в сравнении с Российской премьер-лигой.

Фото: ФК "Урал"