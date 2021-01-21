- Особенности норвежского чемпионата? Очевидно, что наш чемпионат уступает многим футбольным лигам, в том числе и российской. Норвежский чемпионат объективно не дотягивает до РПЛ. Впрочем, в последнее время есть небольшой прогресс. Норвежцы потихоньку пытаются выйти на новый для себя уровень, - передает слова Ибрахимая News.ru.
25-летний полузащитник сборной Косово Илльдрен Ибрахимай, всю свою футбольную карьеру проведший в чемпионате Норвегии, 16 января подписал контракт на три с половиной года с "Уралом". Предыдущим клубом Ибрахимая был "Викинг", за который он провел 76 матчей, забив при этом 16 голов и отдав 18 результативных передач.
Полузащитник "Урала" Ибрахимай: норвежский чемпионат прогрессирует, но объективно не дотягивает до РПЛ
Полузащитник "Урала" Илльдрен Ибрахимай рассказал о силе норвежского чемпионата в сравнении с Российской премьер-лигой.
Фото: ФК "Урал"
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