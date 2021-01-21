- Как мне кажется, у "Спартака" была идея фикс вернуть именно столько, сколько в сумме было отдано за Кокорина, учитывая подъемные и те деньги, которые Александр успел получить в "Спартаке". Сумма трансфера на это нас и наталкивает - "Спартак" возвращает именно столько, сколько вложил в Кокорина, - цитирует Генича Matchtv.ru.
По данным СМИ, сумма трансферной компенсации за переход нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину" составит от 3,5 до 5 миллионов евро. Ранее появлялась информация о том, что сумма подписного бонуса, полученного Кокориным в августе 2020 года при подписании контракта с красно-белыми, составляет 4 миллиона евро, а заработная плата футболиста - 3 миллиона евро в год.
Генич: у "Спартака" была идея фикс - вернуть вложенное в Кокорина
Телекомментатор Константин Генич прокомментировал цели московского "Спартака" в трансфере нападающего Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: "Коммент.Шоу"
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