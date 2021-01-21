Борис Игнатьев - о трансфере Кокорина в "Фиорентину": если все получится, это будет большое событие для нашего футбола

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев высказался о переходе форварда "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
Напомним, накануне "Спартак" объявил о договоренности с "Фиорентиной" по трансферу Кокорина. Вскоре игрок пройдет медосмотр перед переходом в итальянский клуб. Сумма трансфера, по разным оценкам, составит от 3,5 до 5 миллионов евро.

Игнатьев отметил, что "Спартак" решил продать Кокорина по экономическим причинам. Также он призвал дождаться заключения контракта с "Фиорентиной". По словам Игнатьева, пока нельзя быть полностью уверенным в этом трансфере. Вместе с тем Игнатьев заявил, что если Кокорин перейдет в "Фиорентину", это станет значимым событием для российского футбола.

"Саша не отличился в "Спартаке" серьезными делами, а получал одну из самых высоких зарплат. В этот момент "Спартак" получает предложение о покупке игрока и решает этим воспользоваться. Это простая экономика. Поверьте, если бы он был нужен клубу, то его бы не отпустили ни за 8 млн евро, ни за 10 млн евро. Нападающие в современном футболе стоят очень дорого.

Давайте дождемся, когда Саша пройдет медосмотр и подпишет контракт. Пока нельзя быть на сто процентов уверенным в этом трансфере. Если же все получится, то это будет большое событие для нашего футбола. Значит, все-таки российских игроков ценят за границей", - сказал Игнатьев.

Напомним, что Кокорин присоединился к "Спартаку" минувшим летом как свободный агент. Он провел за "красно-белых" 10 матчей, в которых отметился двумя голами и сделал два голевых паса.

Источник: Известия

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Теги: Кокорин Игнатьев Б Спартак Фиорентина Российские трансферы
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