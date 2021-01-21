Быстров - о переходе Кокорина в "Фиорентину": он молодец, не испугался

Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал трансфер нападающего "красно-белых" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: "Матч ТВ"
В частности, Быстров похвалил Кокорина за то, что тот не испугался отправиться в один из ведущих европейских чемпионатов.

"Будем в него верить, для Саши это вызов. Он молодец, не испугался, удачи ему. Кокорину нужно будет себя показать, что в "Спартаке" на него зря не рассчитывали. В "Сочи" на него никто не давил, поэтому был результат", - заявил Быстров.

Отметим, что накануне "Спартак" сообщил о достижении договоренности с "Фиорентиной" по переходу Кокорина. Ожидается, что в ближайшие дни форвард подпишет контракт с "фиалками". По разным оценкам, сумма трансфера составит от 3,5 до 5 миллионов евро.

Кокорин пополнил состав "Спартака" летом 2020 года. Он принял участие в 10 матчах московской команды, забил два гола и сделал два результативных паса.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Быстров Кокорин Фиорентина Спартак Российские трансферы
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