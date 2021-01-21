Экс-директор ЦСКА рассказал, как "Спартак" предлагал "армейцам" договорной матч в 1998 году

Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов рассказал, что в 1998 году "Спартак" предлагал "армейцам" выйти из борьбы за чемпионский титул.
Фото: "Чемпионат"
"Накануне матча со "Спартаком" звонит Гриша Есауленко (вице-президент "Спартака" в то время - ред.): "Надо срочно встретиться". А я в Новороссийске по своим делам, в Москву возвращаюсь поздно вечером. Предлагаю пересечься в день игры на стадионе. Есауленко: "Нет! Сегодня!"

Не могу понять, что за спешка. Говорю: "Из аэропорта до офиса доберусь часам к десяти, не раньше. Хочешь — подъезжай". — "Хорошо". Захожу — стоят Есауленко, Романцев и один чеченец, Турпал. С футболом не связан, но человек влиятельный, его брат держал "Мариотт" на Тверской. Гриша с этим Турпалом дружил. Садимся в моем кабинете, выпиваем по 50 грамм коньяка. Спрашиваю: "Что за пожар?" Есауленко отвечает: "Авалу, давай договоримся. Завтра мы отдаем вам игру, побеждаете с разницей в один мяч. Но в чемпионы не лезете".

Я ошалел от такой наглости. Сразу стало ясно, зачем Есауленко привел Турпала. Чтобы при нем я подписался под это дело — и все, назад дороги нет", - рассказал Шамханов.

Он также отметил, что отказал Есауленко и сказал ему, что "армейцы" будут играть честно. По его словам, вице-президент "Спартака" не ожидал отказа и начал предлагать деньги. Олег Романцев, тогда занимавший пост главного тренера "Спартака", во время встречи молчал, сообщил Шамханов. Он добавил, что "Спартак" не зря боялся ЦСКА, ведь на следующий день "армейцы" обыграли "красно-белых" со счетом 4:1.

Напомним, что в 1998 году "Спартак" стал чемпионом России, ЦСКА отстал на три очка и финишировал вторым.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Спартак ЦСКА Шамханов
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