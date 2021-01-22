Как сообщает источник, несколько российских футболистов "волков" также подали жалобы в палату по разрешению споров РФС.
Напомним, что "Тамбов" не получил госфинансирования на сезон-2020/21. Об этом ранее заявил спортивный директор клуба Павел Худяков. Задолженность "Тамбова" перед игроками и персоналом команды составляет более 100 миллионов рублей.
Тамбовский клуб по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков за 19 матчей.
Источник: Sport24
Легионеры "Тамбова" обратились в ФИФА в связи с долгами по зарплате
Несколько легионеров "Тамбова" обратились в ФИФА из-за задолженностей по зарплате.
Фото: ФК "Тамбов"
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