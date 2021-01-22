"Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им был дан определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе — в селекционном отделе, в спортивном. Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и все. Сейчас он определился", - рассказал Бабаев в интервью клубной пресс-службе.
Также функционер отметил, что ранее появившаяся информация о возможном уходе Алексея Березуцкого из ЦСКА из-за разногласий с руководством "армейцев" не соответствует действительности.
Напомним, что красно-синие в настоящее время проводят тренировочный сбор в испанском городе Кампоамор. ЦСКА по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги занимает 2-ю строчку турнирной таблицы, набрав 37 очков за 19 матчей. Отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 4 зачетных балла.
Источник: официальный сайт ПФК ЦСКА
Бабаев: Алексей Березуцкий брал паузу, чтобы понять, что ему ближе
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о переходе Алексея Березуцкого, ранее занимавшего должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам, на работу в тренерский штаб команды.
Фото: ПФК ЦСКА
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