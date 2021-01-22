Евсеев: по-моему, Газизов проявил себя в "Спартаке". Когда он уходил, команда делила первое место

Бывший главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказал мнение о работе Шамиля Газизова на посту генерального директора "Спартака".
Фото: ФК "Уфа"
"Кто сказал, что у него не получилось? По-моему, он себя проявил. Когда он уходил из "Спартака", команда делила первое место. А на каком Газизов ее брал? На 11-м, кажется. Вот вам и ответ. Почему его так быстро убрали - вопрос точно не ко мне, а к людям, которые это сделали. Надо понимать критерии, по которым руководство клуба его оценивало. Может, ему, наоборот, не надо было себя проявлять?

Вернется ли Газизов в "Уфу"? Он и так в Уфе живет. А остальное — не ко мне", - сказал Евсеев.

Шамиль Газизов стал генеральным директором "Спартака" летом прошлого года. Но уже в декабре был уволен с этой должности.

С 2012 по 2020 год Газизов занимал должность гендиректора в футбольном клубе "Уфа".

Вадим Евсеев был главным тренером "Уфы" с 2019 по 2020 год. Кроме уфимской команды он работал в "СКА-Хабаровске", "Амкаре" и "Текстильщике".

"Спартак" ушел на зимний перерыв на 3-м месте в таблице РПЛ. После 19-ти матчей у команды Тедеско в активе 35 очков.

Первая игра после возобновления сезона у москвичей пройдет в рамках 1/8 финала Кубка России против "Динамо". Матч состоится 20 или 21 февраля.

В чемпионате России у "красно-белых" соперником по 20-му туру станет казанский "Рубин". Игра пройдет 28 февраля и начнется в 14:00 мск.

Источник: "СЭ"

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Теги: Спартак Газизов УФА
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