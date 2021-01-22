По информации источника, защитник "Норрчепинга" Филип Дагерстол должен 23 января пройти медосмотр для перехода в подмосковные "Химки". Игрок подпишет контракт с клубом на три года.
Шведский защитник Филип Дагерстол выступает в составе "Норрчепинга" с 2014 года. За это время он провел 156 матчей за эту команду. На его счету 7 забитых мячей и 10 голевых передач.
В январе 2017 года он дебютировал в составе сборной Швеции. Всего за национальную команду у него 2 матча.
"Химки" занимают 11-е место в таблице РПЛ. В 19-ти матчах подмосковная команда набрала 25 очков.
Источник: Sport24
"Химки" могут подписать контракт с защитником "Норрчепинга" Дагерстолом
Состав подмосковных "Химок" может пополнить шведский защитник Филип Дагерстол.
Фото: "Getty Images"
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