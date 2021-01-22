"Лучший игрок в РПЛ сейчас — Кварацхелия. Приятно смотреть на него, и когда он не играет, "Рубин" выглядит совсем иначе. За ним бегут, хватают руками, два человека пытаются сбить, а он несется. И это в 19 лет. Вот таких игроков нам надо растить.
Лучший тренер? Выделил бы Черевченко. На сегодняшний день он удивляет своими результатами", - приводит слова Чалого "Бизнес Online".
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Кварацхелия провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Интерес к грузинскому хавбеку проявляют несколько европейских клубов из топ-чемпионатов. Ресурс transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.
"Химки", возглавляемые Игорем Черевченко, по итогам 19-и туров РПЛ занимают 11-е место, набрав 25 очков.
Бывший тренер "Рубина" Чалый назвал Кварацхелию лучшим игроком РПЛ
Бывший главный тренер "Рубина" Валерий Чалый поделился мнением о лучшем игроке и тренере Российской Премьер-Лиги на данный момент.
Фото: РПЛ
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