Бывший тренер "Рубина" Чалый назвал Кварацхелию лучшим игроком РПЛ

Бывший главный тренер "Рубина" Валерий Чалый поделился мнением о лучшем игроке и тренере Российской Премьер-Лиги на данный момент.
Фото: РПЛ
"Лучший игрок в РПЛ сейчас — Кварацхелия. Приятно смотреть на него, и когда он не играет, "Рубин" выглядит совсем иначе. За ним бегут, хватают руками, два человека пытаются сбить, а он несется. И это в 19 лет. Вот таких игроков нам надо растить.

Лучший тренер? Выделил бы Черевченко. На сегодняшний день он удивляет своими результатами", - приводит слова Чалого "Бизнес Online".

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Кварацхелия провел 16 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. Интерес к грузинскому хавбеку проявляют несколько европейских клубов из топ-чемпионатов. Ресурс transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 млн евро.

"Химки", возглавляемые Игорем Черевченко, по итогам 19-и туров РПЛ занимают 11-е место, набрав 25 очков.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Чалый Кварацхелия Рубин Химки Черевченко
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Жиго: "Спартак" — самый популярный клуб в России. "Зенит" и ЦСКА — наши враги
Одноклубник Миранчука Гомес близок к переходу в "Севилью"
Влашич: не согласился бы на 2-е место в РПЛ. Будем бороться за титул 1
Евсеев назвал лучших тренеров первой части сезона чемпионата России
Влашич: уже 2,5 года слышу, что могу уйти из ЦСКА, а я все равно с вами
"Спартак" - о переговорах по Промесу: хотим максимально эффективно потратить деньги, так что процесс будет небыстрым 5
"Боруссия" Д постоянно совершает одни и те же ошибки. Все это дурно пахнет". Ройс - после поражения от "Боруссии" М
Роналду предлагали 6 млн евро, чтобы он стал лицом Саудовской Аравии 2
Бывший тренер "Рубина" Чалый назвал Кварацхелию лучшим игроком РПЛ
Экс-футболист "Волги" и сборной Ямайки Шелтон умер в возрасте 35 лет
Мбаппе прокомментировал ситуацию с контрактом с "ПСЖ"
Холланд - после поражения от "Боруссии" М: я так зол, вы не представляете
В "Спартаке" отреагировали на информацию об интересе "Ростова" к Гулиеву
"ПСЖ" разгромил "Монпелье", Мбаппе оформил дубль
В матче двух "Боруссий" победу одержала менхенгладбахская 3
"Химки" могут подписать контракт с защитником "Норрчепинга" Дагерстолом
"Милан" объявил о переходе в команду защитника "Челси" Томори
Источник: ЦСКА и "Дженоа" не могут договориться о сроке аренды Гайча 1
Евсеев: если у Кокорина получится в "Фиорентине", возникнет вопрос, почему он не заиграл в "Спартаке" 4
Мурзагулов: если у Газизова в "Уфе" будет официальный статус, сниму с себя хомут медиаактивности
Неймар проводит сотый матч за "ПСЖ"
Мурзагулов - о Газизове: в Москве нужно учитывать все векторы и полюса. А их штук 10 на квадратный метр
Алексей Березуцкий прибыл в расположение ЦСКА (фото)
Влашич: в прошлом году на сборах мы много бегали по гольф-полям
Президент "Дженоа": "Ювентус" не обращался к нам по поводу Шомуродова 1
Булыкин - о переходе Кокорина в "Фиорентину": надеюсь, произойдет перезагрузка, и Александр выйдет на прежний уровень
К ЦСКА на сборе в Испании присоединился 18-летний полузащитник Аванесян 1
Евсеев: по-моему, Газизов проявил себя в "Спартаке". Когда он уходил, команда делила первое место 3
Гордон: Россия и Украина могли вместе провести Евро-2012 3
Защитник "Зенита" Сантос: внутри меня всегда сидит желание увидеть мяч в сетке после моего удара
Все новости
-