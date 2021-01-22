Бывший тренер "Рубина" Чалый назвал Кварацхелию лучшим игроком РПЛ

Бывший главный тренер "Рубина" Валерий Чалый поделился мнением о лучшем игроке и тренере Российской Премьер-Лиги на данный момент.

Фото: РПЛ