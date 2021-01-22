"Мы сейчас вторые в чемпионате, до "Зенита" четыре очка. Считаю, мы можем бороться. С "Зенитом" у нас ещё будет домашний матч. Всё время нужно смотреть только вперед. Если речь о турнирной таблице, то вверх. Если бы сейчас предложили итоговое второе место ЦСКА в чемпионате, я бы не согласился. Будем бороться за титул", - цитирует Влашича Bobsoccer.ru.
По итогам первой части сезона чемпионата России красно-синие располагаются на 2-й строчке турнирной таблицы, набрав за 19 матчей 37 очков. Отставание ЦСКА от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 4 балла. 17 марта в рамках 23-го тура РПЛ команды проведут очную встречу на "ВЭБ Арене" в Москве.
В нынешнем сезоне российского чемпионата Влашич провел 17 матчей, в которых забил 8 голов (один из них с пенальти) и отдал 5 результативных передач.
Влашич: не согласился бы на 2-е место в РПЛ. Будем бороться за титул
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о перспективах "армейцев" в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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