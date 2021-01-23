— Когда он наберет максимальную форму? Думаю, сразу же с началом второй части сезона, — цитирует агента matchtv.ru.
23-летний Вендел стал игроком "Зенита" осенью 2020 года. За новую команду бразилец провел десять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.
Агент Вендела рассказал, когда футболист будет готов на 100%
Тиаго Рибейра, агент полузащитника "Зенита" Вендела, рассказал, когда футболист наберет максимальную форму.
Фото: ФК "Зенит"
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