— Если не буду проходить в состав основы, попрошусь во вторую команду, она и существует для развития молодых и получения игровой практики остальных игроков, — цитирует Селихова "СЭ".
Напомним, ранее вратарь заявил, что готов покинуть московскую команду следующим летом, если не будет получать достаточную игровую практику в "Спартаке".
Селихов не против играть за "Спартак-2"
Вратарь "Спартака" Александр Селихов не видит проблем в игре за вторую команду красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!