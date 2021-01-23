Барриос рассказал, чему научился за время выступлений в России

Хавбек "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, чему его научили два года карьеры, проведенные в России.
Фото: РИА Новости
Барриос отметил, что многому научился и попробовал себя в новых ролях на поле благодаря задачам, которые перед ним ставит тренерский штаб "сине-бело-голубых". Также он рассказал о целях "Зенита".

"Я очень повзрослел. В том числе в физическом плане. Считаю, что многому научился в футбольном плане, ощутил себя на поле в новых ролях благодаря тому, какие задачи передо мной ставят тренеры. Впервые сыграл в еврокубках. Четыре титула за два года в России — также важный эмоциональный момент. Уверенности в своих силах и в силах всей команды он тоже добавляет. Но мне хотелось бы еще много добиться с "Зенитом". Впереди у нас совершенно четкие цели. Третье чемпионство кряду, победа в Кубке. Считаю, нам всё по силам", - заявил Барриос.

Отметим, что Барриос играет за "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем розыгрыше РПЛ он поучаствовал в 16 матчах и сделал одну результативную передачу.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Барриос Зенит
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