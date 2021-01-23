— Первый гол за "Зенит" забил "Спартаку" в принципиальном противостоянии. Что-то такое в тот момент уже, безусловно, знал и понимал. До сих пор узнаю об этой дуэли что-то новое и теперь прекрасно понимаю: самое важное — всегда обыгрывать "Спартак", — цитирует Барриоса "Матч ТВ".
27-летний Барриос выступает за "Зенит" с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне колумбиец в 23 матчах во всех турнирах отметился одной голевой передачей.
"Зенит" после 19 туров занимает первую строчку Тинькофф Российской Премьер-лиги с 41 очком. "Спартак" с 35 очками идет на третьей строчке.
Барриос считает, что самое важное — это всегда обыгрывать "Спартак"
Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос назвал самое главное в выступлениях за "Зенит".
Фото: ФК "Спартак"
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