Источник: Карапетян вскоре уйдет из "Тамбова"

Форвард "Тамбова" Александр Карапетян перейдет в клуб "Арарат-Армения".
Фото: РПЛ
По данным источника, вскоре нападающий подпишет контракт с армянским клубом.

В нынешнем розыгрыше РПЛ 33-летний Карапетян провел за "Тамбов" 16 матчей и забил три гола. В минувшем сезоне форвард выступал за "Сочи".

"Тамбов" по итогам 19 туров текущего розыгрыша чемпионата России занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: Sport24

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Теги: Карапетян Тамбов Арарат-Армения Российские трансферы
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