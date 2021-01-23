По данным источника, вскоре нападающий подпишет контракт с армянским клубом.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 33-летний Карапетян провел за "Тамбов" 16 матчей и забил три гола. В минувшем сезоне форвард выступал за "Сочи".
"Тамбов" по итогам 19 туров текущего розыгрыша чемпионата России занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Источник: Sport24
Источник: Карапетян вскоре уйдет из "Тамбова"
Форвард "Тамбова" Александр Карапетян перейдет в клуб "Арарат-Армения".
Фото: РПЛ
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