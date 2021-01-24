- Чему я как нападающий научился у Кокорина? Кокора очень хорошо открывается, прямо классно, но я не могу сказать, чему конкретно научился - возможно, я этого даже не замечаю. Это работает на подсознательном уровне, - передает слова Соболева "Чемпионат".
29-летний форвард Александр Кокорин перешел в "Спартак" в начале августа 2020 года. За красно-белый клуб экс-нападающий сборной России сыграл 10 матчей (8 в РПЛ и 2 в группе Кубка России), в которых забил 2 гола с пенальти и отдал 2 результативные передачи.
Соболев: не могу сказать, чему конкретно научился у Кокорина
Нападающий "Спартака" Александр Соболев ответил на вопрос о том, чему он научился у своего коллеги по позиции на футбольном поле Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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