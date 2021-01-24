ЦСКА проявляет интерес к турецкому форварду одного из лидеров текущего сезона АПЛ "Эвертона" Дженку Тосуну, сообщают СМИ.
По данным источника, в ближайшее время красно-синие могут приступить к переговорам с английским клубом по поводу трансфера 29-летнего нападающего, а "Эвертон", вероятнее всего, не станет блокировать его уход.
В нынешнем сезоне Тосун сыграл за "ирисок" 7 матчей и забил 1 гол. В период с марта по октябрь 2020 года футболист восстанавливался после повреждения крестообразной связки.
Источник: "Чемпионат"
Источник: ЦСКА проявляет интерес к форварду "Эвертона"
ЦСКА интересуется 29-летним нападающим английского "Эвертона" Дженком Тосуном.
Фото: AFP
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