"Спартак" выплатит своему бывшему игроку Квинси Промесу подписной бонус в размере более 600 тысяч евро в случае его возвращения в состав клуба, передают российские СМИ.
Для этого красно-белым необходимо решить вопрос о трансфере Промеса с его нынешним клубом - амстердамским "Аяксом". По данным источника, переговоры между "Спартаком" и "Аяксом" о размере компенсации переезда игрока в Москву продолжаются.
29-летний Квинси Промес выступал за красно-белых с августа 2014 года по август 2018 года. За это время атакующий полузащитник провел в футболке с ромбиком 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 результативные передачи.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Спартак" выплатит Промесу более 600 тысяч евро подписным бонусом
Размер подписного бонуса полузащитника "Аякса" Квинси Промеса в случае его перехода в "Спартак" составит свыше 600 тысяч евро.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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