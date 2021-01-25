— Дни встреч определяет суд, но могу приехать к детям в любой момент, когда они не в школе. Многое зависит от настроения их мамы. Иногда позволяет, иногда нет. Печально, что дети оказываются в такой ситуации, не думаю, что это хорошо сказывается на их настроении и психике, — цитирует Глушакова "Матч ТВ".
33-летний Глушаков от брака с женой Дарьей имеет двух дочерей — Валерию и Александру. В 2018 году пара подала на развод, по словам Дарьи, это было связано с многочисленными изменами от футболиста.
В прошлом году Глушаков начал встречаться с футболисткой женского ЦСКА Ксенией Коваленко.
Глушаков: могу приехать к детям в любой момент, когда они не в школе. Многое зависит от настроения их мамы
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков высказался о своих встречах с детьми.
Фото: ФК "Химки"
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