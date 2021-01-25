— 99 процентов, что "Тамбов" снимется с Тинькофф Российской Премьер-лиги. И всё — клуб прекращает свое существование. На сегодняшний день не вижу ни одного источника финансирования, ни стадиона, — цитирует функционера "СЭ".
Напомним, ранее источник писал, что клуб может доиграть сезон молодежным составом.
"Тамбов" выступал в РПЛ с сезона 2019/2020. В текущей кампании тамбовчане с 13 очками занимают последнюю строчку турнирной таблицы после 19 туров.
Гендир "Тамбова": 99 процентов, что мы снимаемся с чемпионата. Клуб прекращает существование
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова считает, что клуб прекратит свое существование в ближайшие дни.
Фото: ФК "Тамбов"
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