Гендир "Тамбова": 99 процентов, что мы снимаемся с чемпионата. Клуб прекращает существование

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова считает, что клуб прекратит свое существование в ближайшие дни.

Фото: ФК "Тамбов"