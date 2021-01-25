Орлов: Промес в "Спартаке" - это какая-то авантюра от агентов

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказал мнение о возможном возвращении в московский "Спартак" полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: "Getty Images"
"Не знаю, появится ли в "Спартаке" Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов. То в "Спартаке" говорят, что ещё нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально. Когда нет игры, всегда что-то придумывается", - заявил Орлов.

Квинси Промес играл в составе "Спартака" с 2014 по 2018 год. В 2017 году он стал чемпионом России. Всего за московскую команду он провел 134 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных передачи.

С июля 2019 года он защищает цвета "Аякса". В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

Всего за "Аякс" у него 52 матча и 22 забитых гола.

Источник: "Радио "Зенит"

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Теги: Спартак Промес Аякс Орлов
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