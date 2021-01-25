"Не знаю, появится ли в "Спартаке" Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов. То в "Спартаке" говорят, что ещё нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Разная информация. Это специально. Когда нет игры, всегда что-то придумывается", - заявил Орлов.
Квинси Промес играл в составе "Спартака" с 2014 по 2018 год. В 2017 году он стал чемпионом России. Всего за московскую команду он провел 134 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных передачи.
С июля 2019 года он защищает цвета "Аякса". В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.
Всего за "Аякс" у него 52 матча и 22 забитых гола.
Источник: "Радио "Зенит"
Орлов: Промес в "Спартаке" - это какая-то авантюра от агентов
Спортивный журналист Геннадий Орлов высказал мнение о возможном возвращении в московский "Спартак" полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!