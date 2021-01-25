"Конечно, к возможному возвращению Промеса отношусь положительно. Это достаточно квалифицированный футболист. Такие исполнители "Спартаку" нужны. Он ведь был лидером и тащил команду за собой. А она за это время сильнее не стала", - сказал Ананко.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что переговоры "Аякса" и "Спартака" о переходе в московскую команду полузащитника Квинси Промеса близки к завершающей стадии. Сумма трансфера может составить 12 млн евро.
Квинси Промес уже выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год. Футболист стал чемпионом России в составе "Спартака" в 2017 году.
После московской команды он играл за "Севилью" с 2018 по 2019 год.
Сейчас выступает за "Аякс". В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.
Источник: RT
Ананко: отношусь к возможному возвращению Промеса в "Спартак" положительно
Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Ананко высказал мнение о возможном возвращении в состав московской команды полузащитника Квинси Промеса.
Фото: "Getty Images"
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