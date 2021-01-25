Ананко: отношусь к возможному возвращению Промеса в "Спартак" положительно

Экс-игрок "Спартака" Дмитрий Ананко высказал мнение о возможном возвращении в состав московской команды полузащитника Квинси Промеса.
Фото: "Getty Images"
"Конечно, к возможному возвращению Промеса отношусь положительно. Это достаточно квалифицированный футболист. Такие исполнители "Спартаку" нужны. Он ведь был лидером и тащил команду за собой. А она за это время сильнее не стала", - сказал Ананко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что переговоры "Аякса" и "Спартака" о переходе в московскую команду полузащитника Квинси Промеса близки к завершающей стадии. Сумма трансфера может составить 12 млн евро.

Квинси Промес уже выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год. Футболист стал чемпионом России в составе "Спартака" в 2017 году.

После московской команды он играл за "Севилью" с 2018 по 2019 год.

Сейчас выступает за "Аякс". В нынешнем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и одной результативной передачей.

Источник: RT

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Промес Аякс Спартак Ананко Российские трансферы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Набабкин: рад, что возобновил тренировки в общей группе ЦСКА
Орлов рассказал новые детали перехода Кокорина в "Фиорентину"
Источник: "Зенит" должен "Барселоне" более 9 млн евро за Малкома 3
Россиянин Даниэль Аггер: из "Ливерпуля" был только я. Играл в футбол на Цветном бульваре 1
"Кто-то работает как Юлий Цезарь". "Ростов" показал Карпина за ноутбуком на велотренажере (видео)
Итальянский журналист предположил, почему сын Газзаева стал главным тренером "Сиены"
"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Эрнеста Серебренникова
Ананко: отношусь к возможному возвращению Промеса в "Спартак" положительно
Папастатопулос подписал контракт с "Олимпиакосом"
Хинкель: мы крайне удовлетворены первым сбором "Спартака"
ЦСКА сыграет товарищеский матч с "Мурсией"
Вратарь "Алании": теперь не вариант быть переписанным. Проверяют, записывают, и не обманешь
Рангник отказался стать временно исполняющим обязанности главного тренера "Челси"
"Медосмотр продолжается". Фиорентина выложила фото Кокорина в клубной экипировке 2
Орлов: Промес в "Спартаке" - это какая-то авантюра от агентов 13
Источник: сегодня вечером Кокорин прибудет во Флоренцию
Хабиб - о матче на сборах "Спартака": голод и мотивация нашей команды была выше игровой практики соперника
Червиченко: после перехода Кокорина в Европе насторожатся по отношению к нам. Это общий минус для российского футбола 12
Червиченко: если Кокорин пройдет медосмотр - будем наблюдать, как «Фиорентина» пытается от него избавиться 4
"Бешикташ" и "Порту" ведут переговоры с Халком, которым интересовался "Зенит"
Вратарь "Алании" Солдатенко: российский футбол - грязь. Я с этим сталкивался 11
Набабкин и Кучаев частично вернулись к тренировкам с ЦСКА
Гендир "Тамбова": 99 процентов, что мы снимаемся с чемпионата. Клуб прекращает существование 2
Источник: "Тамбов" прекратит свое существование 1
"Уфа" с минимальным счетом проиграла "Црвене Звезде"
Кокорин прибыл в клинику для медосмотра перед трансфером в "Фиорентину" (видео) 11
Экс-защитник "Ливерпуля" прокомментировал свое "задержание" в Москве
Газзаев прокомментировал назначение сына в "Сьену" 1
Голкипер "Алании" Солдатенко: никто из вратарей в России не умеет играть ногами
Малафеев рассказал, как переболел коронавирусом 2
Все новости
-