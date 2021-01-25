Азмун допустил, что может уйти из "Зенита" в другой клуб.
"Я действительно говорил, что много чего добился, много чему научился в России. Если у меня появится возможность проявить себя на другом уровне — почему нет? Я считаю, что каждый спортсмен должен стремиться к этому", - заявил нападающий.
В нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел 20 матчей в составе "Зенита", забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что игроком интересуется дортмундская "Боруссия".
Источник: Спорт-Экспресс
Азмун - о возможном уходе из "Зенита": если появится возможность проявить себя на другом уровне - почему нет?
Форвард "Зенита" Сердар Азмун высказался о возможности перехода в другой клуб.
Фото: "Зенит"
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