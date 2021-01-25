Азмун также отметил, что намерен советоваться с Бердыевым в вопросах продолжения карьеры.
"Бердыев — мой футбольный отец. Он — первый человек, с которым я буду советоваться по поводу любого трансфера. И не важно, из какой страны будет предложение — все равно я обращусь к нему. Он меня многому научил в футболе. И не только в нем — в других аспектах жизни тоже", - рассказал Азмун.
Он добавил, что поддерживает связь с Бердыевым. По словам Азмуна, когда он выступает неудачно, Бердыев звонит ему и указывает на ошибки.
Отметим, что в нынешнем сезоне 26-летний Азмун провел за "Зенит" 15 матчей в РПЛ, в которых забил 11 голов и сделал две результативные передачи.
Источник: Спорт-Экспресс
Азмун: Бердыев - первый человек, с которым я буду советоваться по поводу любого трансфера
Форвард "Зенита" Сердар Азмун заявил, что считает бывшего главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева своим футбольным отцом.
Фото: "Зенит"
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