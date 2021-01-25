"Поставил себе задачу через полгода начать говорить на русском. Все нужно делать в три этапа: продумать у себя в голове, написать это на бумаге и самое сложное — действовать. Так я и планирую поступить", - заявил Пабло.
Отметим, что 29-летний бразилец Пабло перешел в "Локомотив" из "Бордо" в нынешнем месяце. По данным СМИ, сумма трансфера составляет около 2,5 миллиона евро.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Пабло провел 13 матчей и забил один гол.
Источник: Спорт-Экспресс
Новичок "Локомотива" Пабло: поставил себе задачу через полгода начать говорить на русском языке
Защитник "Локомотива" Пабло заявил, что планирует вскоре заговорить на русском языке.
Фото: "Локомотив"
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