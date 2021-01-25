— Мы были конкурентами, в футболе всегда нужно конкурировать, но Кокорин отличный парень и футболист. Это потеря для нас, жалко, что он ушел. Да, он пробыл в "Спартаке" всего шесть месяцев и много лечился, но Саша — хороший футболист и человек, который помог бы команде, — цитирует шведа Matchtv.ru
29-летний Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года на правах свободного агента. Всего за красно-белых форвард провел 10 матчей, в которых забил два гола и отдал две голевые передачи.
Несколько дней назад "Спартак" договорился о трансфере Кокорина в "Фиорентину" за 4,5 млн евро. Футболист вчера прилетел в Италию, где прошел медобследование, а сегодня должен подписать контракт с командой и провести первую тренировку.
Ларссон: уход Кокорина — потеря для "Спартака"
Фото: Эдгар Брещанов/Чемпионат
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