Как сообщает источник, игроки полностью выздоровели после перенесенного коронавируса, из-за которого пропустили первый сбор "Зенита".
В текущем сезоне 32-летний Дзюба провел 23 матча, в которых забил 13 голов и отдал шесть голевых передач.
29-летний Лунев в трех матчах пропустил три гола.
Источник: Bobsoccer
Источник: Лунев и Дзюба, пропустивший первый сбор "Зенита" из-за коронавируса, отправятся на второй
Фото: ФК "Зенит"
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