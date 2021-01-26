Ларссон прокомментировал возможное возвращение Промеса в "Спартак"

Нападающий "Спартака" Джордан Ларссон поделился мнением о возможном переходе полузащитника "Аякса" Куинси Промеса в московский клуб.
Фото: Rusfootball
"Куинси — легенда "Спартака", фанаты любят его. Он много забивал, выиграл чемпионство. Мы играем в похожем стиле, поэтому думаю, что мы могли бы хорошо сыграться вместе, если такая возможность представится", - передает слова Ларссона "Матч ТВ".

Напомним, что Промес защищал цвета "Спартака" с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/2017 голландец завоевал с красно-белыми чемпионский титул.

Ларссон в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провел 19 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Теги: Ларссон Спартак Промес Аякс
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