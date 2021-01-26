- Есть ведь и те, кто защищает Дзюбу за известную выходку. Я таких спрашивал: "А ты покажешь это своему ребенку?" Они говорят: "Нет". Тем не менее, Дзюба - в списке людей, которые на что-то влияют в нашем футболе. Влияют на что, хочется спросить? Он войдет в историю не как футбольный Терминатор, а как Великий Мастурбатор, - цитирует Бышовца Sport24.
32-летний нападающий "Зенита" Артем Дзюба является двукратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны. В своей клубной карьере форвард сыграл 451 матч, забил 164 гола и отдал 94 результативные передачи. За сборную России Дзюба провел 47 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 14 голевых передач. В ноябре 2020 года футболист стал главным действующим лицом скандального видеоролика, получившего широкое распространение в медиапространстве.
Бышовец: после известной выходки Дзюба войдет в историю не как футбольный Терминатор
Экс-главный тренер олимпийской сборной СССР и сборной России Анатолий Бышовец высказал мнение о том, какими поступками запомнится нападающий "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!