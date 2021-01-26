Ранее Коновалова заявила, что с высокой долей вероятности тамбовский клуб снимется с чемпионата России из-за проблем с финансированием.
"Может ли "Тамбов" доиграть сезон молодежкой? У меня пять человек в молодежном составе. Остальные – любители. Любителями доиграть чемпионат мы не можем. Если пять человек на поле кого-то устроит, то мы доиграем сезон пятью футболистами, не имея ни копейки денег", - приводит слова гендиректора "волков" Sport24.
Напомним, что по итогам первой части нынешнего сезона РПЛ "Тамбов" занимает последнее 16-е место, имея в своем активе 13 очков.
Гендиректор "Тамбова": если кого-то устроят пять игроков на поле, мы доиграем сезон
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова прокомментировала возможность провести оставшиеся матчи сезона Российской Премьер-Лиги игроками из молодежной команды.
Фото: ФК "Тамбов"
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