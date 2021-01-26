По информации источника, российских судей обязали предоставить подробные данные о себе и ближайших родственниках на этой неделе.
Отмечается, что каждый арбитр, включая ассистентов, должен заполнить специальную форму, сообщив среди прочего полную информацию о движимом и недвижимом имуществе, местах работы родственников.
Напомним, что председателем Судейского комитета РФС является Ашот Хачатурянц, а пост главы департамента судейства РФС с января 2020 года занимает венгр Виктор Кашшаи.
Источник: "Спорт-экспресс"
РФС проверит доходы и расходы российских судей
Российский Футбольный Союз изучит доходы и расходы арбитров РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
Фото: РФС
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