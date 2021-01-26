"Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию", - цитирует Харриса "Спорт-экспресс".
Напомним, что на данный момент 28-летний нигериец находится в статусе свободного агента после ухода из клуба "Аль-Наср". Муса защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также первую половину 2018 года.
Агент Мусы: переговоры с ЦСКА не завершились
Агент Тони Харрис, представляющий интересы бывшего нападающего ЦСКА Ахмеда Мусы, заявил, что есть вероятность возвращения его клиента в московский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
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