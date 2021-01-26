Источник: "Спартак" не намерен платить за трансфер Промеса более 10 млн евро

Стали известны подробности переговоров между " Спартаком " и "Аяксом" по переходу полузащитника амстердамского клуба Куинси Промеса.

Фото: ФК "Спартак"

По информации источника, красно-белые готовы заплатить за 29-летнего голландца не более 10 млн евро, в то время как "Аякс" хотел бы получить 12 млн. Отмечается, что этот максимум связан с потенциальными проблемами по финансовому фэйр-плей.



Также сообщается, что условия личного контракта с Промесом уже согласованы - его зарплата может составить 3,5 млн евро в год, самая высокая в клубе.



Источник: РБ-Спорт

