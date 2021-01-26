По информации источника, красно-белые готовы заплатить за 29-летнего голландца не более 10 млн евро, в то время как "Аякс" хотел бы получить 12 млн. Отмечается, что этот максимум связан с потенциальными проблемами по финансовому фэйр-плей.
Также сообщается, что условия личного контракта с Промесом уже согласованы - его зарплата может составить 3,5 млн евро в год, самая высокая в клубе.
Источник: РБ-Спорт
Источник: "Спартак" не намерен платить за трансфер Промеса более 10 млн евро
Стали известны подробности переговоров между "Спартаком" и "Аяксом" по переходу полузащитника амстердамского клуба Куинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
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