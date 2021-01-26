Спортивный директор "Тамбова" Худяков прокомментировал информацию о своем уходе в "Кубань"

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков опроверг появившуюся ранее информацию о своем переходе в "Кубань".
Фото: РИА Новости
- Правда ли, что я подал документы в ФНС с просьбой убрать меня из числа учредителей "Тамбова"? Нет, пока это неправда. Но я, естественно, буду смотреть на будущее клуба. Есть предложение из "Кубани", серьезные намерения, но пока нет конкретного будущего "Тамбова", я продолжаю оставаться спортивным директором клуба. А в будущем все может случиться. Я честно говорю, что рассматриваю предложение "Кубани", - передает слова Худякова News.ru.

Ранее появилась информация, что спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков оставил эту должность и приступил к работе на аналогичном посту в краснодарской "Кубани". Тамбовчане имеют финансовые проблемы и могут сняться с чемпионата России, не доиграв сезон РПЛ. 26 января стало известно, что палата по разрешению споров РФС запретила клубу регистрировать новых игроков из-за имеющихся задолженностей по заработной плате.

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Теги: Тамбов Кубань Худяков
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