Панюков рассказал о том, с какими стереотипами столкнулся, когда играл во Франции. Также футболист заявил, что у него была возможность продолжить карьеру в Лиге 1, но он выбрал вариант с "Аяччо", выступавшим в низшем дивизионе.
"Поначалу в "Аяччо", особенно африканцы, были уверены, что в России живут воинствующие расисты и агрессивные алкоголики, которые выпивают и несут ахинею. У нас это все, конечно, есть, однако это история не про меня. Относились обычно, подшучивали, не более того.
Вариантов на самом деле было много, можно было даже в Лигу 1 залезть, но я мыслил объективно и понимал, что там бы не получал столько игрового времени, как в "Аяччо", - сообщил Панюков.
Отметим, что Панюков выступал в "Аяччо" в период с 2015 по 2016 год. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел 10 матчей и забил один гол.
Источник: Матч ТВ
Панюков: поначалу в "Аяччо" были уверены, что в России живут воинствующие расисты и агрессивные алкоголики
Форвард "Урала" Андрей Панюков высказался об этапе своей карьеры, проведенном во французском "Аяччо".
Фото: "Урал"
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