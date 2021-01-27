Панюков: поначалу в "Аяччо" были уверены, что в России живут воинствующие расисты и агрессивные алкоголики

Форвард "Урала" Андрей Панюков высказался об этапе своей карьеры, проведенном во французском "Аяччо".

Фото: "Урал"