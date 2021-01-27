Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Уралом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Уралом" в товарищеском матче.
Фото: "Зенит"
Отметим, что 27 января "Зенит" победил "Урал" со счетом 3:2 в контрольной игре. Встреча прошла в формате трех таймов по 40 минут. Семак отметил, что матч получился непростым для петербуржцев.

"Конечно, победа тяжелая — это сборы, это тяжелый хороший соперник. Есть пища для размышлений — сегодня было много хороших моментов, а также тех моментов, которым нужно уделить дополнительное внимание. Мы рады, что у нас была возможность — хоть и не совсем в обычном формате и не так просто — провести хороший спарринг.

Почему был выбран такой формат матча? Потому что на полноценных два состава у нас элементарно не хватает футболистов. Кроме того, такой формат позволяет некоторым игрокам сыграть столько, сколько мы считаем нужным на данном отрезке", - сказал Семак.

Отметим, что встреча с "Уралом" стала для "Зенита" последней в рамках первого сбора в Дубае. Вскоре команда начнет второй сбор там же.

Напомним, что по итогам 19 туров нынешнего розыгрыша РПЛ "Зенит" возглавляет турнирную таблицу, имея в запасе 41 очко.

Источник: Официальный сайт "Зенита"

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Теги: Семак Зенит
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