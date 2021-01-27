Агент Сафонов: Зобнин готовый игрок для Европы, его ничем не удивишь

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал игроков, которые, по его мнению, готовы покинуть РПЛ и продолжить карьеру в Европе.

Фото: "Спартак"