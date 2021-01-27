В частности, Сафонов заявил, что в Европе мог бы заиграть полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук. Кроме того, по словам агента, готов покинуть РПЛ хавбек "Спартака" Роман Зобнин. Также Сафонов отметил, что ЦСКА следовало продать форварда Федора Чалова, когда "армейцам" поступило предложение по трансферу игрока.
"Жаль, что Кузяев не уехал, в принципе Антон Миранчук тоже потянет, Зобнин готовый игрок для Европы, которого ничем не удивишь. Мой однофамилец Сафонов спокойно мог бы уехать, но его "Краснодар" не захочет отпускать. Вижу, что Чалова надо было отпускать, когда реально давали деньги. Сейчас парень в голове прокручивает, что мог бы играть на таких полях, против звезд. Это большая ошибка, разговаривал с некоторыми людьми из ЦСКА, они считают так же — надо было Чалова отпускать", - сказал Сафонов.
Напомним, весной 2020 года СМИ сообщали, что Чаловым интересовался "Кристал Пэлас". Отмечалось, что английский клуб был готов заплатить 25 миллионов евро за форварда ЦСКА.
Источник: Матч ТВ
Агент Сафонов: Зобнин готовый игрок для Европы, его ничем не удивишь
Футбольный агент Алексей Сафонов назвал игроков, которые, по его мнению, готовы покинуть РПЛ и продолжить карьеру в Европе.
Фото: "Спартак"
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