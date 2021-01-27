— Каррера достаточно эмоциональный: много говорил, жестикулировал, как и все итальянцы. На бровке во время игры шла экспрессия.
Я видел несколько матчей "Спартака" при Тедеско и наблюдал, как он себя ведет — и да, заметно, что у него тоже итальянские корни. Эмоциональный, с большим количеством жестов. В этом плане они похожи, — цитирует Рошу "Чемпионат".
26-летний Педро Роша выступает за "Спартак" с лета 2017 года, всего за московский клуб бразилец провел 19 матчей, забив гол и отдав две голевые передачи. Большую часть времени нападающий находился в арендах.
Массимо Каррера тренировал клуб с лета 2016 по октябрь 2018 года, выиграв с красно-белыми чемпионат и Суперкубок России.
Доменико Тедеско возглавил "Спартак" в октябре 2019 года. В текущем сезоне команда под его руководством занимает третью строчку чемпионата России с 35 очками после 19 туров.
Педро Роша рассказал, чем похожи Каррера и Тедеско
Нападающий "Спартака" Педро Роша сравнил двух наставников клуба — Массимо Карреру и Доменико Тедеско.
Фото: ФК "Спартак"
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