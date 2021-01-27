Юран намерен обжаловать штраф за слова про возраст Урунова

Главный тренер "СКА-Хабаровск" Сергей Юран хочет подать протест на решение комитета по этике РФС в течении трех дней.
Фото: Константин Рыбин/РПЛ
"Мотивировочную часть получил сегодня, мой юрист её уже изучает. В течение трёх дней мы можем подать протест, и, конечно, я намерен это сделать. Это ни в какие ворота не лезет, кажется, я первый, кого хотят оштрафовать на такую сумму - четверть миллиона", - заявил Юран.

Напомним, на прошлой неделе комитет по этике РФС оштрафовал главного тренера "СКА-Хабаровск" Сергея Юрана на 250 тыс рублей за слова про возраст полузащитника "Спартака" Остона Урунова.

Юран в эфире телеканала "Матч! Премьер" заявил, что возраст Урунова на 4-5 лет старше того, который указан в паспорте.

Остону Урунову 20 лет. В "Спартак" он перешел летом прошлого года из "Уфы". В нынешнем сезоне он провел 9 матчей во всех турнирах, забив один гол.

Сергей Юран возглавил "СКА-Хабаровск" в октябре 2020 года.

Источник: ТАСС

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Теги: Спартак Юран Урунов
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