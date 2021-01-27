Глушаков: мне хотелось играть в РПЛ. Можно уехать в турецкий чемпионат, а о тебе забудут

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о том, что ему хотелось выступать только на уровне Российской Премьер-лиги.

Фото: РПЛ