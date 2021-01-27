Глушаков: мне хотелось играть в РПЛ. Можно уехать в турецкий чемпионат, а о тебе забудут

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков рассказал о том, что ему хотелось выступать только на уровне Российской Премьер-лиги.
Фото: РПЛ
Первое предложение от "Химок" мне поступило в 1-м туре на матче "Спартак" - "Сочи" от старого руководства и Гунько. Мне хотелось играть в высшей лиге. Если уйдешь в первую, то о тебе забудут. Таким же образом можно уехать в чемпионат Турции, а о тебе забудут. Хотелось быть в нашем чемпионате и проявлять себя", - заявил Глушаков.

Денис Глушаков пришел в состав "Химок" в октябре прошлого года на правах свободного агента. В 10-ти матчах во всех турнирах у него 1 забитый гол и одна голевая передача.

27 января футболист отметил свой 34-й день рождения.

Глушаков с 2013 по 2019 год выступал за "Спартак". За московский клуб у него 173 матча, 23 забитых гола и 10 результативных передач. Летом 2019 года он перешел как свободный агент в грозненский "Ахмат".

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Глушаков Химки
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