"Знаете, мне звонили люди из Питера и говорили, что сегодня они не очень-то за "Зенит" болеют. Переживали они тогда, когда в команде были Аршавин, Кержаков, Быстров, Малафеев, Игонин. То есть за своих воспитанников болели в Питере. И с ними "Зенит" выигрывал еврокубки. А сегодня "Зенит" никуда выйти не может, из группы не выходит в Лиге чемпионов, скупая футболистов", - цитирует Ловчева "Спорт Уикенд".
Напомним, что петербургский клуб в сезоне-2007/08 стал победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые заняли последнее 4-е место в группе Лиги чемпионов, где их соперниками были дортмундская "Боруссия", "Лацио" и "Брюгге". В Российской Премьер-Лиге подопечные Сергея Семака по итогам первой части сезона единолично возглавляют турнирную таблицу, имея после 19-и матчей в своем активе 41 очко. Лучшими бомбардирами команды являются россиянин Артем Дзюба и иранец Сердар Азмун. На их счету по 11 забитых мячей.
Ловчев: люди из Питера сегодня не очень-то за "Зенит" болеют
Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, что люди в Санкт-Петербурге стали меньше поддерживать "Зенит".
Фото: РИА Новости
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