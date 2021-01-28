Орлов: представители Азмуна уже ведут переговоры. Подыскивают ему клуб

Футбольный комментатор Геннадий Орлов уверен, что нападающий "Зенита" Сердар Азмун покинет команду.
Фото: ФК "Зенит"
— Переговоры уже ведут его представители. Подыскивают ему клуб. Думаю, что летом он уйдет, — рассказал Орлов в эфире "Эхо Москвы в Петербурге".

В текущем сезоне 26-летний Азмун стал автором 11 голов и пяти голевых передач в 20 матчах во всех турнирах.

Футболист выступает за "Зенит" с февраля 2019 года.

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Теги: Зенит Азмун
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