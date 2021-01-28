Губернатор Тамбовской области: мы не можем предоставить "Тамбову" бюджетное финансирование

Глава Тамбовской области Александр Никитин сообщил о том, что "Тамбов" не получит бюджетного финансирование.
Фото: ФК "Тамбов"
"Для футбольного клуба "Тамбов" сделано очень много. Руководство клуба это знает. Я не умаляю роль тренерского состава, руководства, футболистов. Их вклад тоже большой, но если бы не позиция региона – в истории тамбовского спорта не было бы таких побед.

Как распределялись средства в клубе – непонятно. У клуба есть задолженности, поэтому бюджетное финансирование мы им сейчас предоставить не можем. Я не поднимал эту тему из-за уважения к клубу, к футболу, к людям, которые ко мне пришли, а в ответ получал несправедливые обвинения", - заявил Никитин.

"Тамбов" имеет серьезные финансовые проблемы. Из-за этого тамбовчане могут сняться с нынешнего розыгрыша Российской Премьер-лиги.

На этой неделе палата по разрешению споров РФС запретила тамбовской команде регистрировать новых футболистов из-за долгов по заработной плате.

"Тамбов" идет на последнем месте в турнирной таблице РПЛ. После 19-ти матчей команда имеет в активе 13 очков. Группа игроков тамбовской команды решила бойкотировать несколько последних матчей перед зимней паузы из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе.

Тамбовчане должны провести первый официальный матч после перерыва в рамках 1/8 финала Кубка России. На выезде им предстоит сыграть против "Локомотива".

В 20-м туре РПЛ у "Тамбова" запланирован матч против "Ротора". Игра пройдет 26 февраля и начнется в 19:00 мск.

Источник: телеканал "Новый век"

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Теги: Тамбов
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