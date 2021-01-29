"Мне позвонил агент Вагнера. Сказал, что все уже обговорено насчет его возвращения в ЦСКА. Там он планировал закончить карьеру.
И вдруг его пригласили в Казахстан. ЦСКА обещал меньше денег? Вагнер с агентом до последнего ждали, но ЦСКА так ничего и не предложил. Хотя он очень хотел вернуться в Москву", - передает слова агента "Матч ТВ".
Напомним, что Вагнер защищал цвета "армейского" клуба в период с 2004 по 2012 год, а также вторую половину 2013 года. Всего за ЦСКА в чемпионате России форвард провел 169 матчей и забил 85 голов. В составе красно-синих бразилец трижды становился чемпионом страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005.
В минувшем сезоне чемпионата Казахстана Лав принял участие в 13-и матчах "Кайрата", отличившись в них 7-ю забитыми мячами.
Агент: Вагнер Лав очень хотел вернуться в Москву. ЦСКА так ничего и не предложил
Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал, почему бразильский нападающий Вагнер Лав перешел в "Кайрат", а не вернулся в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
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