Источник: "Тамбов" близок к процедуре банкротства

"Тамбов" до сих пор не сумел найти источник финансирования команды.
Фото: "Getty Images"
Как сообщает источник, клуб РПЛ "Тамбов" по-прежнему не нашел источник финансирования. Тамбовский клуб близок к процедуре банкротства.

Ситуация в клубе не поменялась. Встречи представителей российского футбола с властями Тамбовской области не принесли результата. Проблемы "Тамбова" не были решены.

В таком случае для "Тамбова" становится единственным выходом процедура банкротства и снятие с нынешнего розыгрыша РПЛ.

После 19-ти матчей тамбовчане идут на 16-м месте в Российской Премьер-лиге. В активе команды 13 очков. Из-за серьезных финансовых проблем группа игроков "Тамбова" бойкотировала несколько последних матчей перед зимней паузой.

Первый официальный матч в новом году "Тамбов" должен будет сыграть в 1/8 финала Кубка России. Соперником станет московский "Локомотив". Игра пройдет 20-21 февраля.

Источник: "Р-Спорт"

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Теги: Тамбов
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