- По абсурдности "Фиорентина" сейчас обогнала "Спартак", но москвичи же у нас лидеры, им нужно выскочить вперед. Кто-то покупает фотографии на память, а Федун, может быть, хочет купить Промеса на память. В команде мало кто остался из того золотого состава, а Промес вот он, будет напоминать. Логики в этом трансфере не вижу: огромные деньги, 30 лет, человек будет доигрывать и вряд ли будет рвать жилы при малейшей травме, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
"Спартак" ведет переговоры с "Аяксом" о трансфере 29-летнего атакующего полузащитника Квинси Промеса. Ранее Промес уже выступал за красно-белых в течение четырех лет - с августа 2014 года по август 2018 года, провел в футболке с ромбиком 135 матчей, забил 66 мячей и отдал 33 голевых передачи. "Аякс" хотел бы получить за игрока, по различным данным, от 12 до 15 миллионов евро, в то время как "Спартак" готов заплатить 10 миллионов. В январе 2021 года красно-белые продали в "Фиорентину" за 4,5 млн евро 29-летнего нападающего Александра Кокорина.
Червиченко: "Фиорентина" обогнала было "Спартак" по абсурдности, но Федуну нужен на память Промес
Экс-владелец "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал возможное возвращение в состав красно-белых полузащитника "Аякса" Квинси Промеса.
Фото: МатчТВ
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