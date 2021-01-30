- Думал, очков на 5-6 отстаем. А оказалось, на 4. Да это нам выиграть две игры, а "Зениту" две проиграть, и мы на первом будем. Я, конечно, образно говорю. Впереди еще много матчей, играть и играть. А там уже посмотрим. Тем более, "Зенит" мы принимаем дома. Пора брать реванш за все игры с ними. Пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у "Зенита" не выиграли. Надо это исправить, - передает слова Дивеева bobsoccer.ru.
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги - на счету команды Виктора Гончаренко 37 очков в 19 сыгранных матчах. Лидирует в чемпионате петербургский "Зенит", который на том же отрезке набрал 41 очко. ЦСКА принимает сине-бело-голубых на своем поле в матче 23 тура, который должен состояться 17 марта 2021 года. В последний раз "армейцы" побеждали "Зенит" в ноябре 2018 года, после чего последовала 4-матчевая безвыигрышная серия (=1-3).
Дивеев: пока я в ЦСКА, еще ни одного матча у "Зенита" не выиграли. Пора брать реванш
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал турнирную ситуацию в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
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